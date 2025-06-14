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حوادث

تجديد حبس ميكانيكي بتهمة الشروع في قتل زميله بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس ميكانيكي بتهمة الشروع في قتل زميله وإشعال النار في شقته انتقاما منه بدائرة قسم شرطة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه أقدم على ارتكاب جريمته بدافع الانتقام بسبب رفض المجني عليه إعطاءه باقي أمواله التي يستحقها نتيجة عمله معه.

وأضاف المتهم أنه صنع زجاجة مولوتوف من بنزين ثم توجه إلى مسكن المجني عليه وطالبه بأمواله فرفض فألقى الزجاجة على الشقة قاصدا إحراقها والتخلص منه.  


وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث بصحبة الأدلة الجنائية وبالمعاينة تبين أن الحريق بفعل فاعل وأن البنزين هو السبب.  

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه ميكانيكي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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