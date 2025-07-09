إنريكي يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ويثير الجدل عن علاقته بـ مبابي

وصف الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية بكرة القدم اليوم الأربعاء، أنها «خاصة»، لكنه تجاهل الأسئلة المتعلقة بعلاقته مع كيليان مبابي قبل اللقاء المرتقب مع النجم الفرنسي.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي في ملعب ميتلايف قرب نيويورك حيث ستُقام المباراة «اللعب أمام ريال مدريد هو دائما مباراة خاصة. نحن سعداء بخوض مباراة كهذه لأنها تعني أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن».



كان سان جرمان وصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المسابقة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في الموسم الذي أعقب رحيل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

ودرب إنريكي، المهاجم مبابي في موسمه الأخير بباريس، وهو عام شهد الكثير من التوتر، حيث استُبعد قائد منتخب فرنسا في البداية بسبب رفضه تجديد عقده، ثم استُخدم لاحقا بشكل محدود بعد تأكيده على رغبته في الرحيل.

وعلّق إنريكي «كل ما يمكنني قوله إن ذلك أصبح من الماضي، لقد انتهى الآن».

وأضاف «هناك أشياء كثيرة تجعل هذه المباراة مميزة. إنها مهمة لأنها نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهذا يجعلها مثيرة جدا، وعلينا أن نكون مستعدين للتركيز الكامل على اللقاء».

وتابع: «نحن قريبون جدا من خوض نهائي آخر، وهذا يمثل دافعًا حقيقيًّا».

ويفتقد إنريكي الثنائي الدفاعي الإكوادوري ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، بعد طردهما في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-0 في ربع النهائي.

في المقابل، يفتتح ريال مدريد عهدا جديدا تحت قيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، بينما يسعى سان جرمان لإنهاء موسم حافل بالألقاب بمزيد من التتويج.

وأردف إنريكي: «أعتقد أنه من الصعب جدا تحليل ريال مدريد حاليا لأن شابي ألونسو بدأ للتو عمله هناك».

وأكد مدرب برشلونة السابق «بالنسبة لي، كان دائما من دواعي سروري اللعب ضد ريال مدريد، وسيبقى كذلك دائما. إنهم النادي الأكثر تتويجا في العالم، وشابي يملك كل المقومات لخوض هذا التحدي».

ولم يتحدث مدرب ريال مدريد، ألونسو، إلى وسائل الإعلام بعد تأخر رحلة الفريق من معسكره التدريبي في فلوريدا إلى نيويورك بسبب الأحوال الجوية العاصفة.

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