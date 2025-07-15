حبس سائق بتهمة إتلاف عدد من السيارات في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة تسبب في إتلاف عدد من المركبات المتوقفة بمعرض سيارات وتحطيم 7 سيارات جديدة، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة، بمعرض سيارات وإتلاف عدد من المركبات المتوقفة وتحطيم 7 سيارات جديدة.

وتم الانتقال إلى موقع الحادث وبالفحص تبين من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة أن الحادث وقع في أثناء سير الأتوبيس بسرعة كبيرة الأمر الذي دفعه إلى اقتحام المعرض وتحطيم 7 عربيات كانت أمامه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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