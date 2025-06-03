الثلاثاء 03 يونيو 2025
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سياسة

احذر، تغليظ عقوبات إتلاف مرافق المياه والصرف الصحي بالقانون الجديد

عقوبة إتلاف مرافق
عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

تضمن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تغليظ عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

 

وأقر مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة لتحقيق الردع، في التهاون مع واحد من أهم مرافق الدولة.

وتنص  المادة  (67) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئًا من  مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.

 

وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.

 

حبس وغرامة عقوبة إتلاف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إلزام المتهم بتحمل قيمة ما تم إتلافه

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.

 

أهداف مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، جاء فى ظل حرص الدولة على الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة من المياه تقليل الفاقد منها.

تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

إنشاء جهاز لمنح تراخيص أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي

واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

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