إسرائيليون ينصبون منازل متنقلة وخياما في نابلس تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة

أفادت تقارير إخبارية بأن مستوطنين ينصبون بيتا متنقلا في بلدة سالم شرق نابلس تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وقبل وقت سابق، نصبت مجموعة من المستوطنين، منازل متنقلة وخياما في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية، وذلك تحت حماية وتأمين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد اشتيوي، إن عددًا من المستوطنين نصبوا نحو أربع خيام في الأراضي الواقعة بين قريتي برقة وبيت أمرين، ما ينذر بنواة إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

ربط التكتلات الاستيطانية الكبيرة في بعضها

وأوضح أن إقامة مثل هذه البؤرة تأتي في إطار التوسع وربط التكتلات الاستيطانية الكبيرة في بعضها، في مواقع استراتيجية وهامة.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساء الإثنين مساء صعب، وذلك بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين لحماس شمال قطاع غزة.

وبإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد الجنود الذين قُتلوا منذ استئناف الحرب في مارس إلى 44.

كما أُصيب خلال الفترة ذاتها عشرات الجنود والضباط، العديد منهم بحالات خطرة.

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