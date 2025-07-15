راتب 25 ألف جنيه وتأمين صحي، مطلوب فلاحين للعمل في لبنان

أعلنت وزارة العمل عن توفير 3 فرص عمل جديدة للشباب المصري للعمل بدولة لبنان، وذلك في مجال الزراعة، بالتعاون مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف للعمال المتخصصين والمؤهلين في المجال الزراعي، وتتضمن المهام المطلوبة: قطف المحاصيل الزراعية، وزراعة البذور خطوة بخطوة، ورش الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة.

أشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المطلوبة تتراوح بين 25 إلى 40 عامًا، وأن مدة العقد تمتد لثلاث سنوات، متضمنة إجازة سنوية مدفوعة، كما يشترط اجتياز فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، مع إمكانية زيادة الراتب عند تجديد العقد.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل أن المزايا المقدمة تشمل: راتب شهري قدره 500 دولار، وإقامة مجانية، وتذكرة السفر، والتنقلات على نفقة صاحب العمل، وتأمين صحي وفقًا لقانون العمل اللبناني.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل على الرابط التالي هنا وذلك بدءًا من اليوم 15 يوليو 2025، ولمدة يومين فقط..

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين المصريين في الخارج، ودعم العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة في مجالات التشغيل والتعاون الفني.

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