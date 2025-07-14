محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد الهادي، وقدمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران،تواصلت مديرية عمل القاهرة، تنظيم ندوات توعوية لمسئولين في شركات ومنشآت داخل المحافظة.

واستعرض "الوزير جبران" الجهود المبذولة حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه فخامة الرئيس السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه،وإجراء "تشاور اجتماعي " شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.. وأوضح الوزير أن هذا القانون الجديد الذي سوف يُطبق بداية من شهر سبتمبر المُقبل، عقب الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة،ويُشجع على الاستثمار، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتوزان والعدالة بين "طرفي الإنتاج".

وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ "عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية".

وأكد أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج..

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