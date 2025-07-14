وزارة العمل تصدر كتيبات لتوعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم

أصدرت وزارة العمل، مجموعة من "الكتيبات التوعوية"، بهدف رفع وعي الراغبين بالعمل في الخارج بأهم القنوات الشرعية والرسمية التي يجب اتباعها للالتحاق بسوق العمل بدول أخرى،ومعرفة الإرشادات العامة، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة السفر لأي دولة، وكذلك الإجراءات المحددة لكل دولة من الدول الأكثر جذبا للكوادر المصرية، لضمان استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة

وكيفية الحصول على الخدمات التي تضمن لهم الحماية، كآليات الشكاوى، والحصول على خدمات معيشية مستقبلية كالتسجيل في التأمينات الاجتماعية في مصر.

وتحتوي الكتيبات، على توجيهات عامة، فضلًا عن كتيبات موجهة إلى الدول الموجود فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل وهي: "قطر – الإمارات – السعودية – الكويت - العراق – الأردن – لبنان، إيطاليا"..

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وفي إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذي تنفذه"الوزارة"،بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود والممول من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية"CONMIGO".

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