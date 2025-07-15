تامر حسني يفاجئ جمهوره بطرحه 4 برومهات من ألبومه الجديد (فيديو)

فاجأ النجم تامر حسني، جمهوره بطرحه 4 بروموهات فيديو كليب من ألبومه الجديد “لينا ميعاد” والذي من المقرر طرحه الليلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم تامر حسني الجديد لينا ميعاد

وطر تامر حسني، برومو فيديو كليب لينا ميعاد والأنوثة طاغية والاحتياج وحش وحبك لو كان غلطة.

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وكان النجم تامر حسني عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركة الكينج محمد منير في أغنية “الذوق العالي” ضمن ألبومه الجديد.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلًا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي.

وتابع: "غنائي مع الـ King محمد منير بمنزلة جايزة كبيرة لمشواري الفني… بحبك يا منير".

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