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أخبار مصر

تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بنسبة 92%

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي 2024 /2025، بنسبة إنجاز بلغت 92% من المستهدف للعام المنتهي. 

فحص 2 مليون و503 آلاف و14 طالبًا، خلال العام 2024 /2025

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 2 مليون و503 آلاف و14 طالبًا، خلال العام 2024 /2025، من إجمالي مستهدف 2 مليون و232 ألفا و682 طالبًا، فضلًا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة من الطلاب، مؤكدًا العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي. 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم فحص الطلاب بواسطة الكواشف السريعة، من خلال فرق طبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدربة على أعلى مستوى، لافتًا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، لتنظيم أعمال المبادرة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط المبادرة، والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج. 

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وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى، الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء فى تخصص الأطفال، مدربين على بروتوكول العلاج.  

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الالتهاب السحائي التربية والتعليم والتعليم الفني الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العام الدراسى 2024 2025 المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وزارة الصحة والسكا وزارة الصحة والسكان

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