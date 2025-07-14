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ثقافة وفنون

خالد سليم يفاجئ زوجته في اليونان: الحب ما بينتهيش بعد الجواز (فيديو)

خالد سليم وزوجته،
خالد سليم وزوجته، فيتو

كشف  الفنان خالد سليم، خلال ظهوره برفقة زوجته خيرية هشام في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بقناة “دي إم سي”، عن لحظة رومانسية خاصة قرر فيها كسر الروتين والسفر مفاجأةً لزوجته في اليونان.

 

رغم الانشغال.. خالد سليم: "نادرًا ما بنلاقي وقت نقضيه سوا"

وتحدث خالد عن ضغوط الحياة اليومية التي تمنعه وزوجته من قضاء أوقات خاصة، قائلًا: "بسبب ضغوط الحياة وانشغالنا المستمر، نادرًا ما بنلاقي وقت نقضيه سوا".

 

من السعودية إلى اليونان.. مفاجأة رومانسية من العيار الثقيل

وروى الفنان الموقف قائلًا:"كانت خيرية في رحلة لليونان مع صديقاتها، وأنا كنت مشغول في السعودية، وكان المفروض أسافر لندن لكن السفر اتأجل، فقررت أفاجئها وسافرت اليونان، وقضينا وقت جميل سوا".

زوجة خالد سليم: "استقبلته في المطار.. وكانت لحظات مؤثرة وخاصة جدًّا"

من جانبها، كشفت خيرية هشام زوجة خالد سليم عن تفاصيل اللقاء المؤثر: "قعدنا نتكلم عن حياتنا والمواقف اللي عدينا بيها، وحطينا خطط مستقبلية.. كانت لحظات خاصة جدًّا".

"ما زال رومانسي زي أول يوم".. خيرية تشيد بخالد وطباعه الدافئة

وأكدت خيرية أن خالد لا يزال يحتفظ بنفس مشاعر الحب والاهتمام منذ بداية زواجهما، مشيرة إلى أنه يتمتع بحس رومانسي عالٍ واهتمام كبير بالتفاصيل الصغيرة. وأضافت: "الغيرة والاهتمام لسه حاضرين في علاقتنا، وده بيخليني أحس دايمًا إن الحب لسه موجود".

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