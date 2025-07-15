ضمن الخطة الاستثمارية، محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مجدي زيدان ببنها

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية ليلية لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع الرصف بمدينة بنها، وذلك بهدف دفع عجلة العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مجدي زيدان ببنها ضمن الخطة الاستثمارية 2024-2025



وتفقد محافظ القليوبية خلال جولته شارع مجدي زيدان بمنطقة أتريب، حيث تابع سيادته أعمال وضع الطبقة السطحية للشارع، الذي يبلغ طوله 300 متر.

ووجه المحافظ بضرورة دفع الأعمال والالتزام الصارم بالمواصفات القياسية المحددة لضمان جودة الرصف وسرعة الانتهاء من المشروع.



ويأتي هذا المشروع ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2024-2025، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتسهيل حركة المرور داخل مدينة بنها والمناطق المحيطة بها.

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