ضبط قائد سيارة تجاوز السيارات برعونة وبسرعة عالية على طريق القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي يقود برعونة وبسرعة عالية، متجاوزًا السيارات على الطريق بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة وقائدها، والذي تبين أنه طالب ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاستعراض.

تم التحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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