الإثنين 14 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قائد سيارة تجاوز السيارات برعونة وبسرعة عالية على طريق القليوبية

ضبط قائد سيارة استعرض
ضبط قائد سيارة استعرض برعونته على الطريق بالقليوبية

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي يقود برعونة وبسرعة عالية، متجاوزًا السيارات على الطريق بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة وقائدها، والذي تبين أنه طالب ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاستعراض.

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تم التحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي قسم شرطة ثان العبور قسم شرطة ثان محافظة القليوبية وزارة الداخلية

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