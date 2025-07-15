بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بنصف نقل بطنطا

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وارتجاج وسحجات، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق برما بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة كل من:

إبراهيم شكري (27 عامًا) بكسر في الساق اليسرى والذراع الأيسر

حنان التهامي (23 عامًا) بكسر في الذراع اليسرى وسحجات

رضوى علي سعيد (40 عامًا) بكسر في الذراع اليسرى وجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم وسحجات

محمد عاطف عبد اللطيف (20 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات

محمد إسماعيل دياب (20 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات

هاجر محمد شعبان (19 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا العام لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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