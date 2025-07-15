الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/ 2026

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أمس اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

ضبط قائد سيارة تجاوز السيارات برعونة وبسرعة عالية على طريق القليوبية

قبول 26 طالبا من القليوبية بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالقاهرة

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026


وأشار محافظ  القليوبية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة. تشمل هذه المشروعات إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية، ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف أرجاء المحافظة. وتهدف هذه الجهود إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأضاف محافظ القليوبية أنه تم البدء في إجراءات طرح العديد من المشروعات في قطاعات متنوعة لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وأكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ، تحقيقًا للصالح العام.


كما وجه المحافظ بالتركيز على استكمال المشروعات التي لم تنتهِ من الخطة الماضية، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025 2026 الخطة الاستثمارية الجديدة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة تجاوز السيارات برعونة وبسرعة عالية على طريق القليوبية

تعليم القليوبية يكرّم المبدعين في "تحدي القراءة العربي"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية في القليوبية

التين البرشومي يزين حقول القليوبية، و"طوخ" تتصدر المشهد (صور)

الأكثر قراءة

التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية

مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

بعد تصريح ترامب، خبير يحذر من مغامرة إثيوبية غير محسوبة بشأن سد النهضة

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

تخيلوا لما حفيدة كوكب الشرق تتحجب، والد حفيدة أم كلثوم يرد على تصريحات مدحت العدل المثيرة

3 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية