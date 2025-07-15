عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أمس اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026



وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة. تشمل هذه المشروعات إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية، ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف أرجاء المحافظة. وتهدف هذه الجهود إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف محافظ القليوبية أنه تم البدء في إجراءات طرح العديد من المشروعات في قطاعات متنوعة لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وأكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ، تحقيقًا للصالح العام.



كما وجه المحافظ بالتركيز على استكمال المشروعات التي لم تنتهِ من الخطة الماضية، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين.

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