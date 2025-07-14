قبول 26 طالبا من القليوبية بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالقاهرة

قرر مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى قبول ٩٠ طالبا على مستوى محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء منهم ٢٦ طالبا من محافظة القليوبية و١٢ من مدن القناة و٥٢ طالبا من القاهرة.

المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى انه تم قبول الطلاب من مجموع ٢٦٠ درجة وبدأ إجراء الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل الطلاب وشركة مياه القاهرة تقدم كافة الدعم للطلاب بالمدرسة الفنية ودعم الشركات الأخرى بالخبرات الفنية القادرة على إنهاء الأعمال ورفع كفاءة المحطات والروافع والطلمبات والمعامل وإنهاء المشروعات الخدمية وتحسين جودة المياه.

وأكد الشيمى، أنه تم الاستجابة إلى جميع طلبات إدارة المدرسة وتوفير الدعم المالى والفنى وورش التدريب والمعدات والتدريب على الصيانة، مشيرا إلي أن شركة مياه القاهرة مستمرة فى دعم الشركات الشقيقة الأخرى تنفيذا لتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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