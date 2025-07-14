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رياضة

شريف: الأهلي لا يقارن بأي ناد والعودة كانت الخيار الوحيد

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي: إن الأهلي لا يقارن بأي نادٍ آخر، كونه منظومة محترفة وتملك كل أدوات ‏النجاح، وهو ما جعله الخيار الأول له بدون تفكير، عند عودته من الاحتراف الخارجي.‏ 

شريف تحدث لموقع النادي ومنصاته الرسمية عن كواليس عودته للفريق من جديد، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مجال للتفكير في الأمر، ‏خاصة أن الأهلي هو المكان الذي صنع اسمه، موضحًا أهدافه التي يسعى لتحقيقها من جديد.‏ 

وأوضح أنه بدون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويختلف عن أي مكان آخر على كافة المستويات، وهو ‏المكان الذي صنع اسمي، وكان من الطبيعي أن أعود إليه. 

وواصل: لديَّ الكثير من الأهداف، وكل يوم يحمل العديد من التحديات ‏والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير.

‏ وأضاف أنه عندما تحصل على بطولة في الأهلي لا يستمر الأمر طويلًا، وسريعًا ما يتم إغلاق هذه الصفحة، والبحث عن إنجاز جديد، ‏وهذا هو أحد أهم أسرار نجاح النادي، لأن هناك دومًا إنجازات جديدة تتطلع إليها الجماهير، وهو ما يجعل العمل مستمرًّا من أجل تحقيق ‏هذه التطلعات، وبالتالي تزداد صعوبة المهمة.‏ 

وأشار شريف إلى أن هناك ضغوطًا عدَّة تحيط بالجميع، نتيجة صعوبة المنافسة، ورغبة الجماهير في الفوز بكل المباريات ‏والبطولات، وهو أمر صعب للغاية في ظل متغيرات كرة القدم، مع ضغط المواجهات وتلاحم المنافسات، وأن اللاعبين اعتادوا على ‏التعامل مع هذا الأمر رغم ما يحمله من صعوبات عديدة.‏

 وأكمل: اللاعبون في الأهلي دائمًا على قدر المسؤولية، وعندما يثق الأهلي بلاعب ويمنحه شرف تمثيله، لا بد أن يكون على قدر هذه ‏المسؤولية، وأن يتحلى بالثقة اللازمة بالنفس، وهذه سمة أي مكان كبير، يتطلب من الجميع ضرورة الحفاظ على التركيز والنجاح في ‏تحقيق هذه الأهداف.‏ 

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محمد شريف الأهلي الخطيب

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