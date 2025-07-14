شريف: الأهلي لا يقارن بأي ناد والعودة كانت الخيار الوحيد
قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي: إن الأهلي لا يقارن بأي نادٍ آخر، كونه منظومة محترفة وتملك كل أدوات النجاح، وهو ما جعله الخيار الأول له بدون تفكير، عند عودته من الاحتراف الخارجي.
شريف تحدث لموقع النادي ومنصاته الرسمية عن كواليس عودته للفريق من جديد، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مجال للتفكير في الأمر، خاصة أن الأهلي هو المكان الذي صنع اسمه، موضحًا أهدافه التي يسعى لتحقيقها من جديد.
وأوضح أنه بدون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويختلف عن أي مكان آخر على كافة المستويات، وهو المكان الذي صنع اسمي، وكان من الطبيعي أن أعود إليه.
وواصل: لديَّ الكثير من الأهداف، وكل يوم يحمل العديد من التحديات والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير.
وأضاف أنه عندما تحصل على بطولة في الأهلي لا يستمر الأمر طويلًا، وسريعًا ما يتم إغلاق هذه الصفحة، والبحث عن إنجاز جديد، وهذا هو أحد أهم أسرار نجاح النادي، لأن هناك دومًا إنجازات جديدة تتطلع إليها الجماهير، وهو ما يجعل العمل مستمرًّا من أجل تحقيق هذه التطلعات، وبالتالي تزداد صعوبة المهمة.
وأشار شريف إلى أن هناك ضغوطًا عدَّة تحيط بالجميع، نتيجة صعوبة المنافسة، ورغبة الجماهير في الفوز بكل المباريات والبطولات، وهو أمر صعب للغاية في ظل متغيرات كرة القدم، مع ضغط المواجهات وتلاحم المنافسات، وأن اللاعبين اعتادوا على التعامل مع هذا الأمر رغم ما يحمله من صعوبات عديدة.
وأكمل: اللاعبون في الأهلي دائمًا على قدر المسؤولية، وعندما يثق الأهلي بلاعب ويمنحه شرف تمثيله، لا بد أن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يتحلى بالثقة اللازمة بالنفس، وهذه سمة أي مكان كبير، يتطلب من الجميع ضرورة الحفاظ على التركيز والنجاح في تحقيق هذه الأهداف.
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