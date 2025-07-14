بعد بيان الأهلي، حقيقة تواصل النصر السعودي مع وسام أبو علي

كشفت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الاثنين، حقيقة دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي تجميد كافة المفاوضات بشأن وسام أبو علي، بعد تلقيه عدة عروض في الفترة الماضية، حيث قرر الأحمر الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم الاستغناء عنه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن نادي النصر السعودي لم يحدث أي تواصل بينه وبين الأهلي بخصوص التعاقد مع وسام أبو علي حتي الان.

بيان الأهلي بشأن وسام أبو علي

وقال الأهلي في بيان رسمي إن قرار غلق ملف عروض وسام أبو علي جاء بعد أن تلقى الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.

في ذات الوقت تلقى النادي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5,25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10% من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9,5 مليون دولار + 2,5 مليون دولار مزايا إضافية.

وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

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