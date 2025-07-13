وزير الخارجية: جولة إفريقية مرتقبة لتعزيز الشراكات واهتمام متجدد بالقضية الفلسطينية

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر بصدد تنفيذ جولة دبلوماسية تشمل خمس دول إفريقية، ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، تصنيع الدواء المصري في إفريقيا، توسيع مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، تحفيز رجال الأعمال عبر ضمانات استثمارية فعالة

تفعيل أدوات التمويل للمشروعات القارية

وأشار خلال حديثه ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن” إلى أن الجولة تأتي بتوجيه من الرئيس السيسي ضمن خطة لتفعيل أدوات التمويل للمشروعات القارية المشتركة، ورفع حجم التبادل التجاري.

القضية الفلسطينية على أجندة القمم الإفريقية

أكد وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية لا تغيب عن المحافل الإفريقية، مشيرًا إلى مشاركة دورية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفعاليات الكبرى، ما يعكس استمرار الدعم الإفريقي لـ القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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