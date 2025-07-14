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رياضة

سر غياب أشرف بن شرقي عن مران الأهلي اليوم

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

حصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن مسبق من الجهاز الفني، بالغياب عن تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش.

ويأتي غياب بنشرقي بسبب وصوله إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل طبيعي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

قياسات بدنية للاعبي الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية دقيقة، اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرامج المحددة من الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين. 

ويحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الإثنين.

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 18 يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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