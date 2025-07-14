سرايا القدس تعلن قصف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الإثنين، قصف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقطاع غزة بقذائف الهاون.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، مساء أمس الأحد، بأن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وادعى نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

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