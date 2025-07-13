الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: نعمل للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العمل جارٍ من أجل التوصل إلى اتفاق لـ  وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدوم 60 يومًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو لقناة فوكس نيوز الأمريكية، مضيفا أنه عمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، على اتفاق في غزة، مؤكدًا: «آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق».

وتابع نتنياهو: «أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس».

كما تطرق نتنياهو للحديث عن حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وقال: «قتلنا علماء نووين إيرانيين سابقًا، لكنهم ليسوا كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة».

وأضاف نتنياهو: «يجب علينا إبقاء إيران تحت الرقابة»، مؤكدًا أن «النظام الإيراني في ورطة كبيرة».

اجتماع مع بن غفير وسموتريتش


أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع بشأن صفقة التبادل، مؤكدة أن محادثات وقف إطلاق النار لم تتوقف وأن الوفد الإسرائيلي ما زال في الدوحة

وقالت القناة 12 إن اجتماعا سيعقد بين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في مكتب رئيس الوزراء بالقدس على خلفية معارضتهم اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، الذي يتضمن أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن الاجتماع يُعقد في ظل سعي نتنياهو لتجنب أزمة ائتلافية وضمان أغلبية للاتفاق.

ونوهت القناة الإسرائيلية بأنها كانت قد ذكرت، في بداية الشهر الحالي، أن بن غفير اتصل بسموتريتش ودعاه للانضمام إليه ومعارضة الصفقة، لكن مقربين من وزير المالية زعموا عدم وجود أي اتصال مباشر.

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