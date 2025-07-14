الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يعلن تعاقده مع ظهير أيسر فريق العبور

أوفا
أوفا

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع اوفا لاعب نادي العبور، ليكون سادس صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف غزل المحلة أن تعاقده مع أوفا لمدة 4 سنوات. 

غزل المحلة يفوز علي بتروجيت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على حساب نظيره فريق بتروجيت، بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، اليوم الإثنين، في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباريات الودية ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يخوضها الفريق بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويحرص الجهاز الفني على استثمار هذه المباريات لاختبار عدد من العناصر الجديدة والناشئين، والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، تمهيدًا لوضع التصور النهائي لتشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم.

غزل المحلة يخسر من دجلة وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أمام فريق وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، يوم الجمعة الماضي، في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العبور وليد خليل غزل المحلة بتروجيت الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

وديا، غزل المحلة يفوز على بتروجيت بثنائية استعدادا للموسم الجديد

غزل المحلة يعلن عن خامس صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

قبل تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد شكري

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

حقيقة إنهاء الأهلي صفقة الجزائري زين الدين بلعيد

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية