مسلسل فات الميعاد الحلقة 24، بسمة تطلب الطلاق من معتصم

دارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 24 حول نجاح بسمة أخيرًا في الحصول على حضانة ابنتها ريم، وقضت معها أوقاتًا سعيدة.

في الوقت نفسه، يفتح معتصم قلبه لوالده، ويخبره باقتراحات شقيقاته البنات فيما يخص تقسيم أمواله، لكن الأب يشعر بالصدمة ويرفض تلك الخطط، ويقترح حلولًا تضمن عدم استفادة أزواج بناته من أمواله واستغلالها كما أنها تقدم للبنات إشارة لمعرفة حقيقة طمع الأزواج.

وخلال الحلقة يذهب وليد إلى خاله مسعد، محاولًا إقناعه أنه لا يريد السفر، لكن الأخير يشجعه هو ومنعم على السفر، وبالفعل، يسافر وليد بعدما دعم والدته في طلب الطلاق، رغم محاولات شهد لثنيها عن القرار، لكنه يتم في النهاية وتتطلق وفاء.

وتتدخل سماح لدى وفاء، وتطلب منها الوقوف بجانب بسمة إذا حاول مسعد ضم حضانة ريم إليها بعد زواج نهى، شقيقة بسمة، وتحاول وفاء رد الجميل لبسمة، وتخبر مسعد بعدم التدخل في هذه الأزمة رغم انزعاجه هو ووالدته.

وتدخل سماح في شجار مع زوجها منعم بسبب استمراره في العمل مع مسعد، خاصة أن ورشة مسعد من أموال حرام، ولم يتوصلا بعد الشجار لحل نهائي في الأمر.

كما تشهد الحلقة زيارة سارة لمصطفى، في محاولة لمساعدته على تجاوز أزمته النفسية، وتستعين برأي بسمة لفهم سلوكياته المضطربة.

لكن ذروة الحلقة تأتي حين يتعرض مسعد لاعتداء من مجموعة بلطجية أثناء سيره، ويوجهون له رسالة تهديد من “الطحان”، مؤكدين أن ما حدث مجرد “قرصة أذن”، وفي تطور مفاجئ، يتهم مسعد كلًا من بسمة ومعتصم بالوقوف وراء الحادث، وتنفي كل من بسمة ومعتصم علاقتهما بالأمر.

وفيما بعد، تجد بسمة نفسها في ورطة خاصة مع اقتراب موعد زواج شقيقتها واهتزاز موقفها القانوني في قضية الحضانة مقارنة بأسرة مسعد، ويخبرها المحامي أن لا أمل لها إلا في خيار صعب، فتعود إلى المنزل وتطلب الطلاق من معتصم، لتفتح الحلقة أبوابًا جديدة من الصراع والاحتمالات الغامضة.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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