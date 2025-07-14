مصطفى شلبي يدعم مدافع الزمالك بعد إصابته بالرباط الصليبي

الزمالك، وجه مصطفى شلبي جناح نادي الزمالك رسالة دعم وتحفيز لزميله مدافع الفريق أحمد حسام، وذلك بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

وكتب مصطفي شلبي عبر حسابه الرسمي على منصة ”إنستجرام”: ”ترجع أقوي إن شاء الله يا حبيبي”.

تعرض أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقطع في الرباط الصليبي على هامش المباراة الودية أمام أورانج يوم الجمعة الماضي.

أحمد حسام مدافع الزمالك، فيتو

أحمد حسام يخضع لجراحة خلال أيام

ومن المنتظر أن يخضع أحمد حسام لجراحة خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ بعدها رحلة التعافي والتأهيل والتي تستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر، وبالتالي يغيب اللاعب عن الفريق حتى نهاية الدور الأول من الموسم المقبل على الأقل.

وجاءت الإصابة في المباراة، بعد تدخل غير مقصود مع أحد لاعبي أورانج، ليسقط أحمد حسام على أرض الملعب وهو يتألم بشدة، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل سريعًا ونقله خارج الملعب.

وتسببت الإصابة في حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، خصوصًا وأن اللاعب يُعد من الأسماء الواعدة في خط الدفاع.

وتُعد إصابة أحمد حسام ضربة قوية لخط دفاع الزمالك، خاصة في ظل سعي الفريق لإعادة بناء صفوفه وتدعيم خطوطه استعدادًا للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات الهامة على رأسها الدوري المصري وكأس مصر وبطولة الكونفدرالية.

طموحات الزمالك في الموسم الجديد

وينتظر الزمالك منافسات على المستوى المحلي، والمستوى القاري، ويأمل في الخروج بأقصى استفادة ممكنة من جميع البطولات.

فالزمالك سينافس محليًا على بطولات الدوري المصري، التي خسرها الموسم الماضي لحساب النادي الأهلي.

واحتل نادي الزمالك الموسم الماضي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لذا سيشارك في بطولة الكونفدرالية وسيشارك بيراميدز صاحب المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا رفقة النادي الأهلي.

كما سينافس الزمالك محليًا على بطولتي كأس مصر، والسوبر المصري، ويأمل الفارس الأبيض في الاحتفاظ بلقب كأس مصر، الذي حققه الموسم الماضي على حساب بيراميدز، بينما يأمل في التتويج بلقب السوبر والذي خسره أمام النادي الأهلي.

أما قاريًا، فيأمل في استعادة لقب الكونفدرالية التي ودعها الموسم الماضي من دور ربع النهائي.

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