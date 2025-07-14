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رياضة

جلسة جديدة تحسم صفقة انتقال مصطفى شلبي للبنك الأهلي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

يعقد مسؤولو نادي البنك الأهلي جلسة جديدة مساء اليوم الإثنين، مع مصطفى شلبي، لاعب نادي الزمالك، لحسم بنود وتفاصيل صفقة انتقاله المحتملة إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط رغبة من الطرفين في إنهاء الاتفاق خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وأعلن نادي الزمالك رسميا، عن التعاقد مع شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

 

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

 

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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