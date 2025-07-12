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رياضة

أحمد عبد الحليم: متفائل بتجربة يانيك فيريرا مع الزمالك ويجب وقف نغمة أبناء النادي

يانيك فيريرا، فيتو
يانيك فيريرا، فيتو

أشاد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، بالتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا مديرًا فنيًّا لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يانيك فيريرا مدرب جيد ومتفائل بتجربته مع الزمالك وسيكون مشروع وأعتقد بأن الفريق سيكون مختلفًا معه في الموسم المقبل سواء في طريقة اللعب أو التنظيم داخل الملعب".

وأضاف: "يجب أن نوقف الحديث عن أبناء النادي والجميع يعمل لصالح الزمالك، وجون إدوارد هو المسؤول عن قطاع كرة القدم ويجب أن ندعمه ونسانده في مهمته لكي ينجح نادي الزمالك ويعود لسابق أمجاده".

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الزمالك أحمد عبدالحليم يانيك البلجيكي يانيك فيريرا زملكاوي

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