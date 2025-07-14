رفعت اسم دمياط عاليا، دعاء أيمن خامس الجمهورية في الدبلومات الفندقية

حققت محافظة دمياط انجازا تعليميا جديدا بعدما حصدت الطالبة دعاء ايمن محمد محمد عبد السلام المركز الخامس على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية، الشعبة الفندقية، لتؤكد من جديد حضور دمياط القوي على خريطة التفوق في التعليم الفني.

تهنئه للطالبه دعاء علي صفحة المديرية

رحلة مثابرة وتفوق من رأس البر إلى قائمة الأوائل

جاء تألق دعاء بعد رحلة من الجد والمثابرة، حيث تدرس بمدرسة الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام ثلاث سنوات برأس البر، التابعة لادارة عزبة البرج التعليمية. وتمكنت بفضل اجتهادها والتزامها من انتزاع مكانة متقدمة بين اوائل الجمهورية.



وكيل تعليم دمياط يهنئ ويشيد بالمنظومة الفنية

وتقديرا لهذا التميز، قدم الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خالص التهاني للطالبة دعاء واسرتها وإدارة المدرسة، معربا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح المنظومة التعليمية الفنية في دمياط.

ثمرة تعاون بين الأسرة والمدرسة وهيئة التدريس

وأشاد عمارة بالجهود المبذولة من قبل المدرسة وهيئة التدريس، والدور الكبير للاسرة في دعم ابنتهم، مؤكدا ان هذا الانجاز هو ثمرة تعاون الجميع، وأن التعليم الفني بات يسير بخطى واثقة نحو التميز.

ويأتي هذا التفوق في إطار سلسلة من النجاحات التي تحققها محافظة دمياط سنويا في مختلف المراحل التعليمية، خاصة في مجال التعليم الفني الذي يحظى باهتمام متزايد من الدولة كمحور رئيسي للتنمية وبناء المستقبل.

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