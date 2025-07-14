الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفعت اسم دمياط عاليا، دعاء أيمن خامس الجمهورية في الدبلومات الفندقية

دعاء ايمن محمد محمد
دعاء ايمن محمد محمد عبد السلام

حققت محافظة دمياط انجازا تعليميا جديدا بعدما حصدت الطالبة دعاء ايمن محمد محمد عبد السلام المركز الخامس على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية، الشعبة الفندقية، لتؤكد من جديد حضور دمياط القوي على خريطة التفوق في التعليم الفني.

 

تهنئه للطالبه دعاء علي صفحة المديرية
تهنئه للطالبه دعاء علي صفحة المديرية

 

رحلة مثابرة وتفوق من رأس البر إلى قائمة الأوائل

 

 

جاء تألق دعاء بعد رحلة من الجد والمثابرة، حيث تدرس بمدرسة الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام ثلاث سنوات برأس البر، التابعة لادارة عزبة البرج التعليمية. وتمكنت بفضل اجتهادها والتزامها من انتزاع مكانة متقدمة بين اوائل الجمهورية.


وكيل تعليم دمياط يهنئ ويشيد بالمنظومة الفنية

 

وتقديرا لهذا التميز، قدم الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خالص التهاني للطالبة دعاء واسرتها وإدارة المدرسة، معربا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح المنظومة التعليمية الفنية في دمياط.

ثمرة تعاون بين الأسرة والمدرسة وهيئة التدريس

 

وأشاد عمارة بالجهود المبذولة من قبل المدرسة وهيئة التدريس، والدور الكبير للاسرة في دعم ابنتهم، مؤكدا ان هذا الانجاز هو ثمرة تعاون الجميع، وأن التعليم الفني بات يسير بخطى واثقة نحو التميز.

ويأتي هذا التفوق في إطار سلسلة من النجاحات التي تحققها محافظة دمياط سنويا في مختلف المراحل التعليمية، خاصة في مجال التعليم الفني الذي يحظى باهتمام متزايد من الدولة كمحور رئيسي للتنمية وبناء المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الفنية الخدمات السياحية الدبلومات الفنية المراحل التعليمية امتحانات الدبلومات الفنية بناء المستقبل تعليم دمياط وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

تعليم دمياط يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الاستدامة على مستوى الجمهورية

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

وكيل تعليم الشرقية يُهنئ لاعبات كرة اليد بأولاد صقر على الفوز ببطولة الجمهورية

قلق أمريكي إزاء اقتراب روسيا من قبول كوريا الشمالية كقوة نووية

ياسمين رئيس تكشف كواليس تعاونها الفني مع دينا الشربيني بعد انقطاع 15 سنة (فيديو)

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

دعاء ليلة الجمعة للأموات من المسلمين

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

قبل تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد شكري

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

حقيقة إنهاء الأهلي صفقة الجزائري زين الدين بلعيد

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية