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رياضة

أول تعليق من عمرو ناصر بعد انضمامه إلى الزمالك

عمرو ناصر
عمرو ناصر

أعرب عمرو ناصر، مهاجم فريق الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

عمرو ناصر مهاجم الزمالك 

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "جون إدوارد، المدير الرياضي، لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، والمدير الرياضي يختار اللاعبين على قدر ثقته بهم، ولأنهم جديرون باللعب لنادي الزمالك، ويتم اختيارهم  بناءً على أسس ومعايير، وإمكانيات شخصية تكون بحجم النادي وجماهيره".

وأوضح عمرو ناصر أنه يتمنى أن يكون على قدر المسؤولية، لأن نادي الزمالك يستحق الكثير، وشدد على أن جماهير الأبيض عظيمة وجميلة، مضيفًا أنه يمتلك شغفًا كبيرًا لتجربة اللعب وسط دعم وتشجيع هذه الجماهير، وأن يساعد الفريق في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

وواصل المهاجم حديثه: "الزمالك منظومة كبيرة، وأي لاعب يفكر في الوصول إلى مرتبة كبيرة في الكرة المصرية وداخل قارة أفريقيا، عليه أن يختار اللعب للزمالك، وهو ما دفعني للانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف عمرو ناصر: "أحلم بتحقيق لقبي الدوري وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل مع الزمالك، خاصة أن الفوز بالدوري سيعيد الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيُعيد الشخصية التي يُعرف بها نادي الزمالك".

تحقيق الأهداف والبطولات

وشدد على أن الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، وأضاف أن المنافسة مع زملائه المهاجمين تخلق حالة من التحدي والتركيز، وتكون من أجل مصلحة الفريق، وتدفع اللاعب لبذل قصارى جهده للمساهمة في تحقيق الأهداف والبطولات.

وقال المهاجم: "قبل أن يعلم الجمهور بالتعاقد معي، كنت أتوقع أن أجد ترحيبًا من الجماهير، ولكن ليس بالشكل الذي وجدته فور علمهم باقترابي إلى الفريق، وفوجئت بردود أفعال الجماهير وترحيبهم بي، مما زاد من حماسي  للظهور بأفضل صورة في الفترة المقبلة من أجل جماهير الزمالك العظيمة، التي فاجأتني بحبها وشغفها وثقتها في قدراتي".

واختتم عمرو ناصر تصريحاته قائلًا: "أعد جماهير الزمالك أن أكون على قدر ثقتهم بي، وأنني لن أخيب ظنهم".

فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

الزمالك يعلن رسميا ضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 

فيما أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع  حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

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