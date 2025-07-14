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حوادث

بعد سرقة دولارات ومشغولات ذهبية من فيلتها، استجواب خادمة الإعلامية أمينة شلباية

أمينة شلباية
أمينة شلباية

تستجوب نيابة الجيزة خادمة الإعلامية أمينة شلباية، بعد اتهامها بسرقة ذهب ومبالغ مالية من فيلتها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بعد إلقاء القبض عليها. 

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وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شلباية، اكتشفت سرقة ١٠٠٠ دولار و٢٤ ألف جنيه  و١٠٠ يورو وأنسيال ذهبي، واتهمت الإعلامية أمينة شلباية في محضر رسمي، خادمتها بسرقة مبالغ مالية وأجنبية ومشغولات ذهبية من فيلتها بمدينة ٦ أكتوبر.

شكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، ألقي القبض على الخادمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الفيلا، وتفريغ محتوياتها ورفع البصمات في مكان الواقعة. 

 

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