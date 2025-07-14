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حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من "نقطة" ملهى ليلي شهير بالدقي

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الدقي حبس المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

وخلال التحقيقات، اعترف 4 متهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بدائرة قسم شرطة الدقي أمام جهات التحقيق، أنهم ارتكبوا الجريمة وفق خطة أعدها شخص آخر هو من حرضهم على ارتكاب الجريمة.

وأوضحوا أن خطتهم بدأت بمتابعة المجني عليه منذ خروجه من ملهى شهير، وكانوا على علم بحيازته للمال، فتربصوا به بأحد الشوارع الجانبية واستغلوا عدم وجود مارة وهاجموه واعتدوا عليه بالأسلحة وأجبروه على إعطائهم المبلغ ثم لاذوا بالفرار.

 

 وأكدوا أن التربح السريع كان الدافع وراء ارتكابهم للجريمة.

 

تعرض عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بالدقي للسرقة بالإكراه

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بالدقي للسرقة بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ 66 ألف جنيه.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبتكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وحرضهم شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري ضبط المتهم الخامس وتحرر المحضر اللازم ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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قاضي معارضات الدقي ملهى ليلي شهير الدقي أمن الجيزة

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