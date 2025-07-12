السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من مالك شركة بأكتوبر

متهمة - صورة أرشيفية،
متهمة - صورة أرشيفية، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بحبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من مالك شركة من مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

القبض على خادمة بتهمة السرقة

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مالك شركة، اتهم فيه خادمة تعمل بمسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بسرقة مشغولات ذهبية أثناء عملها.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك الشركة لسماع أقواله في الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة أكتوبر مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس مستشار سابق متهم بقتل طليقته أثناء سيرها برفقة زوجها العرفي بأكتوبر

الأكثر قراءة

كنا بنحبك وأنت بريئة، هجوم حاد على منة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة في مراسي (صور)

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي بطنطا ووقوع إصابات

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

من أجل الترند، إسلام الشاطر يشن هجوما على “زيزو” ويطالب الأهلي بمعاقبته

ترامب فكر في العفو عن صديقة إبستين "خشية فضح المستور"

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بسبب والده، حمادة هلال يعتذر بشكل مفاجئ عن حفل مراسي

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية