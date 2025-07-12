حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من مالك شركة بأكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بحبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من مالك شركة من مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على خادمة بتهمة السرقة

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مالك شركة، اتهم فيه خادمة تعمل بمسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بسرقة مشغولات ذهبية أثناء عملها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك الشركة لسماع أقواله في الحادث.

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