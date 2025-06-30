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رياضة

تفاصيل اجتماع أبو ريدة مع مدير الاتحادات الأعضاء بالكاف

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

اتحاد الكرة، التقي المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بوصفه رئيسًا لاتحاد شمال أفريقيا، صباح اليوم بمقر الاتحاد سارة موكونا مدير الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحضور الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

تطرق الاجتماع لمناقشة كل ما يتعلق بخطة عمل اتحاد شمال افريقيا ودوره في تطوير هياكل الإدارة على جميع المستويات، لتقديم الدعم الرياضي والإداري لأعضائه من اتحادات منطقة شمال أفريقيا.

فيما كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية لم يتطرق على الإطلاق لملف السوبر المصري خلال اجتماعه أمس الأحد.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرر في وقت سابق إحالة ملف السوبر المصري للشركة الراعية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بمكان إقامة البطولة، سواء في مصر أو في أحد الدول العربية الشقيقة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

شكل بطولة السوبر في نسختها القادمة 

وفيما يتعلق بشكل بطولة السوبر المصري في نسختها القادمة، وهل ستقام بأربعة فرق أما سيتم إقامتها فقط بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس مصر، أجاب المصدر، بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يحسم شكل البطولة حتى الآن، وأنه سيحسم هذا الأمر بعد الاستقرار بشكل نهائي على مكان إقامة السوبر، مشددا على أنه في حال تم الاستقرار على إقامة السوبر في مصر، فإنها ستقام من مباراة واحدة بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.  

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