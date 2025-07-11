الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدورات التدريبية للحصول على الرخص التدريبية المعتمدة للمدربين، والمقرر إقامتها بمختلف فروع الاتحاد خلال موسم 2025/2026، والذي يعد الموسم الأخير الذي يسمح فيه للمدربين بالعمل دون الحصول على رخصة تدريبية معتمدة.

وتشمل الدورات التي  منح رخص التدريب بدرجاتها المختلفة (B – C – D)، بالإضافة إلى دورات تخصصية لحراس المرمى، وتقام الدورات في 19 فرعا على مستوى الجمهورية، تبدأ في يوليو 2025 وتمتد حتى أغسطس 2026.

وفيما يلي أبرز مواعيد الدورات:

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