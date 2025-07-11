اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدورات التدريبية للحصول على الرخص التدريبية المعتمدة للمدربين، والمقرر إقامتها بمختلف فروع الاتحاد خلال موسم 2025/2026، والذي يعد الموسم الأخير الذي يسمح فيه للمدربين بالعمل دون الحصول على رخصة تدريبية معتمدة.

وتشمل الدورات التي منح رخص التدريب بدرجاتها المختلفة (B – C – D)، بالإضافة إلى دورات تخصصية لحراس المرمى، وتقام الدورات في 19 فرعا على مستوى الجمهورية، تبدأ في يوليو 2025 وتمتد حتى أغسطس 2026.

وفيما يلي أبرز مواعيد الدورات:

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