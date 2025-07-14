مقابلات شخصية لاختيار 25 دارسا للرخصة الأفريقية A7

اتحاد الكرة، أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الإثنين، المقابلات الشخصية للحصول على الرخصة الأفريقية A7 بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتأهيل وتطوير المدربين، وقبل انتهاء فعاليات دورة الرخصة الأفريقية A6.

وتقام الدورة خلال الفترة من 17 يوليو الجارى حتى 26 يناير 2026، وسيتم اختيار 25 دارسا من بين المتقدمين.

فيما اختتمت اليوم فعاليات الكورس الرابع من دورة الرخصة الأفريقية A6 التي تقام خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2025.

مواعيد دورات الرخص التدريبية

فيما، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدورات التدريبية للحصول على الرخص التدريبية المعتمدة للمدربين، والمقرر إقامتها بمختلف فروع الاتحاد خلال موسم 2025/2026، والذي يعد الموسم الأخير الذي يسمح فيه للمدربين بالعمل دون الحصول على رخصة تدريبية معتمدة.

وتشمل الدورات التي منح رخص التدريب بدرجاتها المختلفة (B – C – D)، بالإضافة إلى دورات تخصصية لحراس المرمى، وتقام الدورات في 19 فرعا على مستوى الجمهورية، تبدأ في يوليو 2025 وتمتد حتى أغسطس 2026.

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