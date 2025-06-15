الأحد 15 يونيو 2025
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انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

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