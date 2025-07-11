انقسام في الزمالك حول مستقبل صلاح الدين مصدق

مازال الغموض يسيطر على مستقبل المحترف المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

صلاح الدين مصدق

وعلمت فيتو أن هناك انقساما داخل الزمالك بشأن رحيل صلاح الدين مصدق عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري من عدمه.

ويرى البعض أن من الأفضل رحيل اللاعب معارا على أن يستغل الزمالك هذا المقعد الأجنبي بصفقة سوبر.

فيما يرى البعض ضرورة استمرار اللاعب وإعطائه فرصة المشاركة في ظل حاجة الفريق لمدافع خاصة ان النادي يمر بأزمة مالية لن تسهل عملية شراء مدافع اخر.

مجلس إدارة الزمالك يشكر الجنايني وإمام وميدو في بيان رسمي

فيما تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل منذ تشكيلها وحتى انتهاء دورها بصورة حضارية تعكس الرغبة من جانب جميع أعضائها على توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول لكرة القدم داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

رحيل لجنة تخطيط الزمالك

وأعلن المجلس عن تقديره التام للدور الذي قامت به اللجنة، التي ضمت كل من: الأستاذ عمرو الجنايني، والكابتن حازم إمام، والكابتن أحمد حسام "ميدو"، وذلك من خلال مجهودات كبيرة في فترة تجاوزت ٧ أشهر، فيما يخص ملف كرة القدم، وانتهت بتقديم توصيات لهيكلة كاملة لقطاع كرة القدم إلى مجلس الإدارة الذي اعتمد التوصيات وتم البدء بالفعل في تنفيذها.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لأعضاء اللجنة، مع التأكيد على دورهم الإيجابي في مساندة النادي، باعتبارهم من أبناء الزمالك المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والحرص على الوقوف مع النادي في أي وقت، بحثًا عن مصلحة الزمالك فقط، والتي تعد الهدف الأسمى للجميع.

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