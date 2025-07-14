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خارج الحدود

قصف إسرائيلي مكثف على حيي الشجاعية والتفاح شرقي غزة ضمن الحدثين الأمنيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال قصفًا  إسرائيليًا مكثفًا على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة ضمن الحدثين الأمنيين في المنطقتين. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، وقوع حدث أمني ثانٍ في جنوب قطاع غزة، حيث تم استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال بصاروخ مضاد للدروع في مدينة خان يونس.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ويأتي هذا التطور بعد دقائق من وقوع حدث أمني معقّد آخر شرق مدينة غزة، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بجروح خطيرة، ومحاولة لأسر أحد الجنود.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل. 

وقالت: إن قطاع غزة يشهد قتالا صعبا، وأن هناك كارثة جديدة في القطاع. 

وفي الوقت ذاته أعلنت وسائل الإعلام عن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة في الحدث الأمني بقطاع غزة، مشيرة إلى محاولة أسر جندي إسرائيلي في غزة.  

وأعلنت مصادر فلسطينية عن قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على مناطق عدة في حي التفاح وجباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك حدثا أمنيا صعبا شرق مدينة غزة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.  

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