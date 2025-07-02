كم حصد يوفنتوس من وراء مشاركته في كأس العالم للأندية؟

انتهت مغامرة نادي يوفنتوس الإيطالي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بالخسارة أمام ريال مدريد بهدف دون رد، في إطار منافسات ثمن نهائي المسابقة.

يوفنتوس يحصل على 28 مليون يورو مكافآت من كأس العالم للأندية

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس حصد ما يقرب من 28 مليون يورو، موزعة بين المبلغ الأساسي والمكافآت المرتبطة بالنتائج.

وأضافت أن اليوفي حصل على 17.1 مليون يورو مكافأة مشاركة بالبطولة، إلى جانب 3.6 مليون مكافأة للفوز بمباراتين ضد العين الإماراتي والوداد المغربي.

كما حصد النادي الإيطالي 6.9 مليون مكافأة التأهل لدور الـ16، ليبلغ المجموع حوالي 27.6 مليون يورو.

كان البيانكونيري قد احتل وصافة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف مانشستر سيتي الذي نجح في احتلال صدارة الترتيب، قبل أن يودع البطولة من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.

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