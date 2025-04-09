مع اقتراب عرضه، تفاصيل الدراما الوثائقية عن الفنان فضل شاكر (فيديو)

أثارت منصة “شاهد” مؤخرا حالة من الجدل الواسع بعد نشر البرومو الرسمي للدراما الوثائقية الجديدة التي تتناول حياة الفنان اللبناني فضل شاكر.

تفاصيل الدراما الوثائقية عن فضل شاكر

ومن المقرر عرض العمل في 20 أبريل الجاري على منصة شاهد، والعمل يحمل عنوان “يا غايب: فضل شاكر”، والوثائقي من نوع دراما وثائقية، ويُعد تجربة خاصة، حيث يحكي فضل شاكر قصته بنفسه، ويعود من خلاله إلى الواجهة الإعلامية بصوته وحكايته.

ويتناول العمل مسيرته منذ الطفولة وحتى قرار اعتزاله الفن، مرورًا بمحطات الشهرة، الحب، الغياب، والجدل الذي أحاط باسمه لسنوات.

وقد أُحيط العمل بسرية تامة خلال فترة التحضير التي استمرت عامًا ونصف، ويشارك في العمل عدد من الممثلين لتجسيد مراحل مختلفة من حياة فضل، أبرزهم الفنان الأردني عماد المحتسب، الذي يؤدي دور فضل في شبابه بسبب الشبه الكبير بينهما، بالإضافة إلى ظهور طفل يجسد فترة الطفولة.

فضل شاكر لا يزال حاضرا

من جهة أخرى، لا يزال فضل شاكر حاضرًا فنيًا من خلال أعماله الغنائية، حيث طرح مؤخرًا أغنية “طلت الشتوية” منذ ٣ شهور عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع حسام الصعبي.

كما أطلق بعدها أغنية “كتير بشتقلك، ومنذ أيام أطلق أغنية هوى الجنوب.

ومع اقتراب عرض المسلسل الوثائقي، نشرت منصة “شاهد” منشورًا عبر حسابها الرسمي على انستجرام جاء فيه: “فضل شاكر يحكي قصته بنفسه في دراما وثائقية”، مع التأكيد على عرض العمل يوم 20 أبريل.

وفي رسالة مؤثرة وجهها لجمهوره عبر الفيديو، قال فضل شاكر عبر حسابه على إنستجرام: “كنت عم بقرأ تعليقاتكم، وتذكرت الأيام الحلوة والذكريات الحلوة.. بكيتوني وضحكتوني وفرحتولي قلبي، الله يسعد قلبكم. إن شاء الله دايمًا أقدر أقدملكم أحلى فن وأسعدكم تحياتي لكم.. فضل شاكر”.

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