كرّم مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، الطلاب المتميزين والقائمين على توجيه المكتبات المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها التاسعة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك في احتفالية كبرى تؤكد حرص المديرية على دعم المبدعين وتحفيز الطاقات الطلابية والتربوية.

تعليم القليوبية يكرّم المبدعين في "تحدي القراءة العربي"

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومعالي محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وبإشراف موجّه عام المكتبات بالمديرية الأستاذة زينب أحمد شافعي.

وأعرب "عبده" عن بالغ تقديره لكافة الجهود التي أسفرت عن تحقيق إنجازات متميزة على مستوى الوطن العربي، مشيدًا بالدور الحيوي لتطوير المكتبات المدرسية وتعزيز دورها في العملية التعليمية.

اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان 1,550,000 طالب وطالبة سجلوا في المسابقة من مدارس محافظة القليوبية،105,000 طالب أنهوا تلخيص 50 كتابًا كما تنص قواعد المسابقة،677 طالبًا تم تصعيدهم على مستوى الجمهورية 44 طالبًا تأهلوا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

واضاف وكيل الوزارة ان الطالبة تغريد محمد عبد العليم، مدرسة الخصوص الرسمية للغات – إدارة الخصوص، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتأهلت للتصفيات العربية.

الطالبة مريم سعيد، مدرسة قاسم أمين الرسمية للغات – إدارة شرق شبرا الخيمة، نالت المركز الثامن جمهوريًا، وتم تصعيدها أيضًا للمنافسة على المستوى العربي،مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات حصدت المركز الثاني كأفضل مدرسة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

واضاف وكيل الوزارة ان حصل 44 طالبًا حصوا على ميداليات ومبلغ 250 درهمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حوالات بريدية كما نال الأخصائيون المشرفون على الطلاب نفس المكافأة تقديرًا لدورهم الفعّال.

فريق تنسيق المسابقه سماح عبده،محمد علي عزب ولاء سعد حلاوة لجان التحكيم تمت أعمال التحكيم على مستوى المديرية من خلال لجنة من موجهي اللغة العربية، تحت إشراف الأستاذ محمد عماد، موجّه عام اللغة العربية.





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