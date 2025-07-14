رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يجتمع بالعاملين لبحث تطوير العمل الإداري

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعًا بكافة العاملين بديوان منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الإثنين، بمدرج ديوان المنطقة، للوقوف على آخر المستجدات بشأن آلية العمل بداخل منظومة ميكنة الحضور والإنصراف المعمول بها مؤخرًا بمقر الديوان، ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على حُسن سير العمل وانتظامه، ومواكبةً لتوجُّه الدولة المصرية نحو الرقمنة.

ترشيد استهلاك الكهرباء بأزهرية كفر الشيخ

وشهد اللقاء كافة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين بديوان عام المنطقة، وأشار رئيس المنطقة إلى أهمية إنجاز كافة الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالعاملين بالمعاهد منوهًا بعدم السماح بأي تهاون أو تقصير حيالها، لافتًا لضرورة الالتزام بالزي الرسمي بداخل مقار العمل، وعدم السماح بالخروج بدون إذن أو خط سير مسبق ومعتمد، مطالبًا الحضور بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ومراعاة تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي بداخل المباني، تجنبًا لأي مخاطر خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد أحيانًا خلال فصل الصيف.

وأوضح الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس المنطقة للحضور خلال اللقاء، بعض مهام واختصاصات المشرفين على منظومة ميكنة الحضور والانصراف، وواجبات وحقوق الموظفين داخل المنظومة مطالبهم بضرورة الالتزام ببنودها، كما تم التذكير بتحديد ساعات العمل اليومية التي تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لبعض العاملين، والسماح للبعض الآخر بالحضور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، بواقع 6 ساعات عمل يوميًا، وبشرط عدم الإخلال بمهام الأداء الوظيفي بداخل مكاتب الإدارات والأقسام، كما وجه أيضا كافة الإدارات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن لضمان الحفاظ على حُسن سير العمل وانتظامه بداخل ديوان عام المنطقة.

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