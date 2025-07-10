محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة؛ لإطلاق قافلة المساعدات الخيرية الشاملة " إيد واحدة "، والتي تأتي في إطار جهود التحالف الوطني لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، بحضور حاتم متولي نائب رئيس الأمانة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

هذا ومن المقرر أن تضم القافلة التي يتم تنظيمها بقرى ناصر الثورة خدمات إنسانية وتنموية شاملة تستهدف ١١ ألف مواطن بمشاركة ١٣ مؤسسة من كبرى مؤسسات العمل الأهلي الأعضاء في التحالف.

استعدادات استقبال قافلة "إيد واحدة" بقرية ناصر الثورة

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية لاستقبال قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ايد واحدة"، أجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أمس، جولة تفقدية بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، لمتابعة التجهيزات النهائية لاستقبال القافلة بمدرسة ناصر الثورة الإعدادية، يرافقها كل من محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة وممثلي اللجنة الفنية للتحالف.

خلال جولتها، أكدت نائب المحافظ ضرورة تضافر الجهود والوقوف على مدى جاهزية العيادات الطبية، وآليات توزيع المساعدات الغذائية، ومواقع تقديم الخدمات المختلفة، لضمان تنظيم فعّال وسهولة وصول المستفيدين، مشددة على تقديم جميع التيسيرات والدعم اللوجستي لإنجاح القافلة، التي تشمل حزمة من الخدمات التنموية والإنسانية والطبية والبيطرية المجانية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي بمختلف المناطق.

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