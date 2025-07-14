نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لدراسة المشروعات الاستثمارية بأجا

قامت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بمركز ومدينة أجا لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية لدراسة المشروعات الاستثمارية بمركز أجا

وتضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وبحضور وعضوية، كل من الأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، والدكتور محمود الشهاوي، والدكتور مصطفى منصور، والدكتور أحمد عواد، أعضاء هيئة التدريس في جامعة المنصورة، كما تضم اللجنة أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة من إدارات الشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والأملاك، والمتغيرات المكانية، ومعلومات شبكات المرافق، والاستثمار، والسادة المختصين برئاسة المركز، من إدارات الأملاك، والتنمية الاقتصادية، والتخطيط العمراني، والإدارة الهندسية، وتقوم اللجنة بالمرور على قطع الأراضي بعدد 25 وحدة محلية، بالإضافة إلى مدينة أجا بعدد 54 فرصة استثمارية.

معاينة جميع القطع (الأصول غير المستغلة)

وأشار نائب المحافظ إلى قيام اللجنة المشكلة بمعاينة جميع القطع (الأصول غير المستغلة) بمدينة أجا وأثنى على الجهد المبذول من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لسرعة الانتهاء من كافة إجراءات طرح الأصول غير المستغلة للاستثمار كـ فرص استثمارية بالمحافظة، واستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقعها ومزاياها النسبية، وذلك بعد إعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها.

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