جامعة المنصورة تحقق المركز الأول في مجال محو الأمية للمرة الخامسة

تصدَّرت جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية للمرة الخامسة، طبقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار الخاص بنتائج دورة أبريل 2025، حيث استطاع طلاب الجامعة محو أمية 14712 دارسًا، وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية من خلال مساهمتها في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.

محو أمية 14712 دارسًا

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن اهتمام الجامعة بملف محو الأمية يُعدّ تنفيذًا لتوجُّهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة بلا أمية، وفي إطار دور الجامعة في تحقيق جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، والتزامها بخدمة المجتمع وتعزيز التنمية البيئية، مستخدمة في ذلك كل الوسائل والإمكانات المتاحة، والكوادر البشرية في هذا المجال، حيث إن ملف الأمية يُعتبر على رأس أولويات القضايا القومية، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق نتائج متميزة من أجل تنمية مصرنا الحبيبة وبما يتوافق مع خطة مصر 2030.

كما أكّد حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في هذا المجال، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في المشاركة الفاعلة بالمشروع القومي لمحو الأمية، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية في الوقت الراهن، لما لها من تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المستمر والمثمر بين الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، باعتباره أحد ركائز هذا النجاح المتواصل.

مشاركته فعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار

كما وجَّه الدكتور شريف خاطر الشكر لكل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب، كما أشاد بالمشاركة الفعالة للعمداء ووكلاء خدمة المجتمع ووكلاء شؤون التعليم والطلاب ومنسقي تعليم الكبار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وفرق العمل بكليات "التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والتربية الرياضية"، لمشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، موجّهًا الشكر لهم.

التنسيق بين الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار، وكذلك الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، لما يبذلانه من جهد مخلص ودور فاعل في التنسيق بين الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد أحد العوامل الأساسية في تحقيق هذا الإنجاز.

دعم مستمر في تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار

كما وجَّه الدكتور شريف خاطر الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة اللواء مهندس رائد هيكل، وحماد الحسيني، مدير عام فرع الهيئة بالدقهلية، على تعاونهم البنّاء والمثمر مع الجامعة، وما يبذلونه من دعم مستمر في تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يُسهم في تحقيق الأهداف القومية في هذا الملف الحيوي.

يُشار إلى أن جامعة المنصورة كانت قد تُوّجت دوليًّا العام الماضي بفوزها بجائزة اليونسكو كونفوشيوس الدولية لمحو الأمية على مستوى العالم، مما يدل على تميّز جهود الجامعة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.

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