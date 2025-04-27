الإسكان: 2064 وحدة سكنية ومدرسة وحضانة وسوق وطرح فرص استثمارية بالسويس الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تشمل مشروعات سكنية وخدمية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، وتوصيل الغاز، بجانب طرح أراضي الفرص الاستثمارية بهدف توفير مجتمع عمراني وتنموي متكامل.

ووجه المهندس شريف الشربيني بضرورة المتابعة الدؤوبة لتنفيذ المشروعات على الأرض، والالتزام بالمواعيد والمواصفات القياسية في تنفيذ مختلف الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشطيبات، مؤكدًا أن ملامح المدينة المتكاملة باتت واضحة، وقريبًا سنشهد اكتمال أولى مراحل الإنجاز.

مشروعات المرحلة العاجلة لمدينة السويس الجديدة على مساحة 300 فدان

وفي السياق نفسه، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروعات المرحلة العاجلة للمدينة على مساحة 300 فدان، حيث تابعت رئيس الجهاز أعمال تنفيذ 86 عمارة سكنية توفر 2064 وحدة بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب والمرافق والخدمات.

وتفقدت رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية من الداخل، مشيرةً إلى أن معايير السكن الجيد يتم تنفيذها، سواءً من حيث المساحات أو التشطيبات الداخلية والخارجية، أو حتى جودة المرافق والخدمات المحيطة.

وتابع مسئولو الجهاز في جولتهم، مشروع السوق التجارية الذي يضم 8 محال لتوفير الخدمات الأساسية، ومدرسة تعليم أساسي تضم 33 فصلًا، بالإضافة إلى حضانة تخدم الأسر المقيمة، وكذا خزان تكديس مياه بسعة 10,000 متر مكعب لتعزيز كفاءة شبكات المياه، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة “طاقة”، وتنفيذ شبكة الكهرباء وفقًا لأقصى معايير السلامة المهنية والجودة، ومحطة المعالجة المدمجة بطاقة 1000 م³/يوم، والتي تم الانتهاء منها وجارٍ استلامها لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا في ري المسطحات الخضراء.

مشروعات التأهيل ورفع كفاءة الطرق بالحي الصناعي بعتاقة

كما شملت الجولة متابعة مشروعات التأهيل ورفع كفاءة الطرق بالحي الصناعي بعتاقة، بما يتماشى مع خطة تطوير شبكة طرق داخلية قوية تدعم حركة النقل والصناعة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أن مدينة السويس الجديدة باعتبارها من مدن الجيل الرابع، تمثل نموذجًا عمرانيًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات والبنية التحتية الذكية، ما يجعلها مؤهلة لاستقبال السكان والمستثمرين في آنٍ واحد.

رافق رئيس الجهاز في جولتها: المهندس عبدالحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز لقطاع المرافق، والمهندس محمود بشير، معاون رئيس الجهاز لقطاع التنمية، والمهندس باسم سمير، مدير الإسكان والمشروعات بالجهاز، ومسئولو الشركات المنفذة.

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