محافظ الدقهلية: مصادرة 160 طقم صوت ضمن جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج.

محافظ الدقهلية: استمرار جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 160 طقم صوت

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة أسفرت عن ضبط ومصادرة 28 سماعة، جهاز بازوكا صغير، جهاز صوت mb3 موتوسيكل، تابلوه خشب به سماعة صب.

حملة مكبرة على أجهزه الصوت بمركبات التوكتوك بشرق المنصورة

وقام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة حملة مكبرة على أجهزه الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 2 بازوكا كبير، وتابلوه كاسيت، 2 جهاز جي ام صغير، وجهاز جي ام كبير، وجهاز ميكروفون.

حملات بشوارع تمي الامديد

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بتنفيذ حملات دورية بالمدينة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة النقل البطئ وقسم الاشغالات، للتصدي لظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي بكافة أشكاله، وشن حملة على التكاتك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 19 سماعة.

حملة بشوارع الكردي

وفي مدينة الكردي قام وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة أسفرت عن ضبط ومصادرة 10سماعة، 8 جهاز بازوكا، وفي مركز ومدينة المطرية قام أشرف عبد الواحد رئيس المدينة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت أسفرت عن ضبط ومصادرة 7 جهاز ميكرفون.

مصادرة اطقم صوت في حملة بشوارع بلقاس

وفي مركز بلقاس قامت غادة الحمادي رئيس المدينة بقيادة حملة على التكاتك باشراف إدارة الاشغالات، وتمت مصادرة 13 جهاز بازوكا، وطقم صوت.

حملة بشوارع المطرية

وقام أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة 3 جهاز بازوكا، 3 مكبر صوت، وقام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال حملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 2 سماعة، 2 طقم صوت.

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت في دكرنس

وفي مركز دكرنس قام المحاسب هاني سليمان بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة أسفرت عن ضبط ومصادرة 12 جهاز بازوكا، 3 تابلوه، 5 جهاز جي ام، 4 سماعات، وقام الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت أسفرت عن مصادرة 2 سماعة، وجهاز بازوكا، وقامت الأستاذة رحاب المزين رئيس مدينة محلة دمنه بمتابعة حملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 2 سماعة.

حملة في بني عبيد علي مكبرات الصوت

وقام هاني أحمد رئيس مدينة بني عبيد بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت أسفرت عن ضبط ومصادرة 2 طقم صوت، وفي مركز ومدينة أجا تابع الأستاذ محمد الدسوقي رئيس المدينة حملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 سماعات، وفي مركز منية النصر قام الأستاذ وائل السعدني بمتابعة حملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 3 جهاز بازوكا، وطقم صوت.

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة

وقام اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 جهاز بازوكا، وقام الدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة أعمال حملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 جهاز بازوكا، وسماعة.

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