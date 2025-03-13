تشيلسي يصعد لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على كوبنهاجن 0/1

انتهت مباراة تشيلسي الإنجليزي أمام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل هدف تشيلسي اللاعب كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة يصعد تشيلسي لربع النهائي، حيث كانت مباراة الذهاب التي جرت الخميس الماضي في الدنمارك قد انتهت بفوز تشيلسي أيضًا 2-1.

تشكيل تشيلسي ضد كوبنهاجن

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، توسين أدارابيويو، بينوا بادياشيلي، جوش أتشيمبونج.

خط الدفاع: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كيرنان ديوسبري هال، جادون سانشو.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، تيريكوي جيورجي.

تشكيل كوبنهاجن أمام تشيلسي

حراسة المرمى: ديانت راماي.

خط الدفاع: جابريال بيريرا، كيفين ديكس، بانتيليس هاتزيدياكوس، بيرغر ميلينغ.

خط الوسط: محمد اليونسي، ويليام كليم، فيكتور فروهولدت، فيكتور كلايسون.

خط الهجوم: إلياس العاشوري، رودريجو هويسكاس.

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