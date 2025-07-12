برشلونة يحصل على توقيع نجم كوبنهاجن الدنماركي

نجح نادي برشلونة في التعاقد مع روني باردجي، جناح فريق كوبنهاجن الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يضم جناح كوبنهاجن مقابل مليوني يورو

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "وقع روني باردجي عقده للتو مع برشلونة، بعد انضمامه في صفقة تزيد قيمتها عن مليوني يورو قادما من كوبنهاجن".

وأضاف خبير الميركاتو: "من المقرر أن يكون عقد روني باردجي مع برشلونة ساريا حتى يونيو 2029، ومن المتوقع صدور البيان الرسمي حول الصفقة خلال الأيام المقبلة".

ويُعد الجناح السويدي واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، غير أنه تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال شهر أبريل 2024 أبعدته عن الملاعب قرابة عام كامل.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في فترة الإعداد مع الفريق الأول لبرشلونة، بهدف تقييم حالته البدنية ومدى قدرته على المنافسة.

وإذا لم تلبَ قدرات باردجي التوقعات، سيتجه برشلونة لإعارة اللاعب هذا الصيف، حيث أبدى نادي ريال مايوركا اهتمامه باستعارته.

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