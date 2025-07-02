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رياضة

جونزالو جارسيا يتصدر غلاف صحيفة ماركا: جلب للريال 22.8 مليون يورو

جونزالو جارسيا،فيتو
جونزالو جارسيا،فيتو

تصدر جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد، غلاف صحيفة ماركا الإسبانية بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى يوفنتوس ليصعد النادي الملكي للدور ربع نهائي بكأس العالم للأندية. 

 وكتبت الصحيفة: حتى الآن، سجل موهبة ريال مدريد الشابة ثلاثة أهداف وقدّم تمريرة حاسمة، وكان له دورٌ أساسي في وصول ريال مدريد إلى ربع النهائي، ولكن تأثيره يتجاوز مجرد النتيجة، فبفضل أدائه، حقق النادي إيرادات بلغت 22.8 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن إيرادات ريال مدريد حتى الآن من البطولة تبلغ 54.2 مليون يورو ومن الممكن أن تصل إلى 100 مليون في حال حقق اللقب.

 

وفاز ريال مدريد على يوفنتوس 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وأحرز جونزالو جارسيا هدف ريال مدريد أمام يوفنتوس بالدقيقة 54 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وشهدت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس أول ظهور للفرنسي كيليان مبابي في مونديال الأندية 2025 رفقة ريال مدريد بعدما نزل بديلا في الدقيقة 67  بعد غيابه عن دور المجموعات بسبب الإصابة.

وتعقدت حسابات إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس بعد إصابة  لويد كيلي عقب هدف ريال مدريد.
 

وسقط كيلي في وسط الملعب ونهض وهو يُمسك بالفخذ، حيث بدا أنه يعاني من مشكلة في العضلات.

واضطر مدرب يوفي لإجراء تبديل اضطراري بخروج كيلي ودفع بنيكو جونزاليس بدلا منه بحلول الدقيقة 60، فيما توجه ألبيرتو كوستا للعب كمدافع بدلا من دوره السابق كظهير أيمن.

وتأهل  ريال مدريد الإسباني لملاقاة الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي في الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2025.

 

ووفق شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات، تعد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في مونديال الأندية رقم 22 بين الفريقين في البطولات الرسمية، حيث سبق أن التقيا في 21 مباراة، حقق خلالها ريال مدريد 10 انتصارات، مقابل 9 ليوفنتوس، فيما حسم التعادل مباراتين فقط.


ويعد يوفنتوس ثاني أكثر ناد غير إسباني يواجهه ريال مدريد في المسابقات الرسمية، بعد بايرن ميونخ الألماني، الذي خاض أمامه الفريق الملكي 28 مواجهة.


مباراة دور الـ16 في مونديال الأندية بين الريال ويوفنتوس رابع مواجهة بين الفريقين تُقام على أرض محايدة، بعد لقاءات سابقة في أعوام 1962 و1998 و2017، والتي جرت جميعها في إطار مسابقات أوروبية كبرى أو نهائيات قارية.

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